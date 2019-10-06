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İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

5 DAKİKADA 9 BOYOZ YEDİ Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10’ar aday belirlendi.

İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)

5 DAKİKADA 9 BOYOZ YEDİ
Alsancak Gündoğdu Meydanı’ndaki İzmir Boyoz Festivali'nde kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli ilgi gösterirken, yapılan çekilişle yarışacak 10’ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen Ayşegül Aksoy (36) kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen Turgay Yılmaz (39)kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere bisiklet hediye edildi.

İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı (2)

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