İzmir’de 15 Temmuz Anması

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, İzmir’deki Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin merkezi Konak Meydanı’ydı. İzmir’deki resmi program gündüz saat 10.00’da Kadifekale Hava Şehitliği’ni ziyaretle başladı. Akşam 20.00’den itibaren ise il protokolü ve vatandaşlar Konak Meydanı’ndaydı.

Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Programda, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, mehteran konseri, protokol konuşmaları, 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu sancak teslimi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisi gerçekleştirildi.

“Türk milletinin imanıyla, inancıyla bu hain girişim engellenmiştir”

Vatandaşlara seslenen İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ala unutulmayacağını” belirterek “15 Temmuz ihanetini, milletimizin son 100-150 yılda yaşadıklarından ayırmamak gerekir. Tarihimize milli bir şuurla bakmalıyız. Son yıllardaki Türkiye’nin gelişmesi şer odaklarını rahatsız etmiştir. Tarihimiz boyunca kazandığımız zaferler gibi 15 Temmuz da altın tepside sunulmadı. 15 Temmuz gecesi topları uçakları ve diğer silahlar karşısında Türk milletinin imanıyla, inancıyla bu hain girişim engellemiştir. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sokaklara inerek canından hatta canından daha çok sevdiği evlatlarından vazgeçmiş, bu darbe girişimini engellenmiştir” dedi.

Camilerden sela okundu

Saatler 23.00’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi televizyon ekranlarından yaptığı çağrı, alanda kurulan dev ekranlardan izletildi. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun kahramanlık türkülerini seslendirdi, zeybek gösterisi yaptı.

Darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar ekranlara yansıtıldı. TRT İzmir Radyosu’nun kahramanlık türküleri konseri icra edildi. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de tüm camilerde aynı anda sela okundu. Program, İl Müftülüğü görevlileri tarafından Fetih Suresi’nin okunması sonrası dua edilmesi ile tamamlandı.

