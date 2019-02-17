İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı açıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesinde yaptığı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıldı. Partisinin İzmir belediye başkanlarının tanıtımı için düzenlenen programında ardından Pasaport Vapur İskelesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, iskele girişinde bulunan Kantar Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polislerle tokalaştı, görevlerinde başarı diledi. Kılıçdaroğlu daha sonra iskeleden vapura bindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilçe belediye başkanları da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Vapurun açık hava kısmında bir süre körfezi izleyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'in güzelliği, İzmir'de yaşamanın ayrıcalığı" ifadelerini kullandı. Bir süre vapurun kaptan köşkünde seyahat eden Kılıçdaroğlu, Karantina Vapur İskelesi'nde inerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katıldı. - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı

Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kentte yaşamanın ayrıcalıkları olduğunu, kentlerin meydanlara, kıyılara, parklara ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Kentte yaşayanların enerjilerini meydanlarda boşalttığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu nedenle meydanlara ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın insanlara, toplantılara yasak olduğunu ifade ederek, "Kent kültüründen yoksun olanların davranışlarıdır bu. Meydan yapıyorsanız o meydanlarda insanlar olacak, miting yapacak, gösteri yapacak insanlar. Barış ve dostluk içinde, düşüncelerini ifade edecek. Meydanların özelliği budur." dedi. "İki 15 Temmuz" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir halkın 15 Temmuz'u, iki sarayın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'una 'evet', sarayın 15 Temmuz'una 'hayır' diyoruz. Halkın 15 Temmuz'u bir demokrasi şölenidir. Karşılığında bedellerin ödendiği bir demokrasi şölenidir. Birileri de 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu sayıp 20 Temmuz sivil darbesini yaptı. OHAL görüşmelerinin başladığı 20 Temmuz'da OHAL'e hayır diyen bir gelenekten, demokrasi geleneğinden, Kuvayımilliye geleneğinden geliyoruz. O nedenle 20 Temmuz darbesine hayır dedik. Biz halkın 15 Temmuz'undan yana olacağız. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi, parlamento devre dışı bırakıldı. Biz bunu meşru görmedik." diye konuştu.

-"Devlet ayrıdır, siyasi iktidar ayrıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak'ta Ordu'daki konuşmasında AK Parti'nin bütün adaylarının MİT ve polis tarafından incelendiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Devlet ayrıdır, siyasi iktidar ayrıdır. Devlet bakidir, siyasi iktidar geçici. İlk kez 20 Temmuz'da sivil darbe yapanlar devlet olmak için mücadele ediyor ve 'devletiz' diyorlar." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler için yardım toplanmasına karar verildiğini, 696 sayılı kararnamede bunun yer aldığını, genelge yayınladığını anlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde yardım yapılacak o genelgeye göre. Tarihi 27 Aralık 2017. Şimdi 2019. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlarca para ne oldu? Ben soruyorum, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına soruyorum. Ama onlar her türlü istismarı yapıyorlar. Soruyorum, tık yok. Milyonlarca para nerede, kime verdiniz? Şimdi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda bir kez daha soruyorum. Soracağınız kişilerden birisi de burada kiracı olarak bulunup belediye başkanı adayı olan kişi. Beyefendi Denizli'den kalktı geldi. İzmir kiracı kabul etmez. Bir de sözde ekonomi bakanıymış. Ekonomiyi hangi hale getirdi? Şimdi tanzim satış mağazaları açıyorlar. Vatandaş geçinemiyorum deyince de kalkacak beyefendi vatandaşı suçlayacak, 'Sen merminin fiyatını biliyor musun?' Sen Hasan Tahsin'in kurşununu biliyor musun? Geçenlerde çok acı bir olay yaşandı. Kartal'da bir bina çöktü, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenazeye katılmış, konuşma yapıyor, 'Oraya ondan başka kimse gelmedi' diyor. Orada belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, Ekrem İmamoğlu da var. Niye görmüyorsun?"

- "35 bin aileye ücretsiz patates ve kuru soğan" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da meydana 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ilk belediye meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı" adını verdiklerini kaydetti. Kocaoğlu tanzim satışlara bir model olarak kooperatifleri önerdiklerini dile getirerek, İzmir'de 35 bin ailenin desteğe muhtaç olduğunu, bu nedenle "35 bin aileye ücretsiz kuru soğan ve patates desteği" vermeye başlayacaklarını söyledi. 71 bin 500 metrekarelik "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı", çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, etkinlik alanları ve çeşitli heykellerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu, açılışın ardından yine vapura binerek, Üçkuyular'a kadar seyahat etti.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı açıldı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "(Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci) Beyefendi Denizli'den kalktı geldi. İzmir kiracı kabul etmez. Bir de sözde Ekonomi Bakanıymış. Ekonomiyi hangi hale getirdi? Şimdi tanzim s

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de