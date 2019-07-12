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İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

İzmir’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, sabah 20.00’da başlayıp sabah namazında son bulacak.İzmir’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı netleşti.

İzmir’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, sabah 20.00’da başlayıp sabah namazında son bulacak.
İzmir’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı netleşti. İzmir Valiliği tarafından düzenlenecek program, saat 20.00’da mehteran takımın İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden Konak Meydanı’na yürüyerek giriş yapması ile başlayacak. Ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunacak. 20.30’da ise İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak, ilahı grubu tasavvuf müzik dinletisi sunacak ve dualar edilecek. Saatler 21.15’i gösterdiğinde, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan kolaj yayınlanacak. Protokol konuşmaları ise 21.25’te yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı çağrı, ekranlarda 22.00’da gösterilecek. 22.15’te Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı tarafından ‘Kahramanlık Türküleri’ konseri verilecek, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencileri tarafından taekwando ve kule gösterileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü model çalışması sunulacak. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı da sinevizyon aracılığı ile canlı verilecek. 23.15’te Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından dereceye giren sporculara ödül takdim edilecek. 23.25’te ise Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tasavvuf konseri düzenleyecek. Saatler 23.50 olduğunda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun tasavvuf konseri ve zeybek gösterisi sunulacak. 00.13’te tüm camilerde aynı anda sela okunacak, 00.15’te ise mehteran konseri verilecek. Program, sabah namazı ile son bulacak.

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