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İzmir'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Yemekte konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Şer odakları şunu bilmelidir ki, bu millet genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle daima güçlü olmayı bilmiş ve her kötülük karşısında da dimdik ayakta duran, yarına daha güçlü bakan bir millet olmuştur" dedi.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, kentteki bir otelde (Balçova Termal Otel), şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın duasıyla başlayan yemeğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Kısa bir konuşma yapan Vali Erol Ayyıldız, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasını kutlamak için bir araya gelindiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin devamı, devletimizin bekası dua ve temennisiyle bir aradayız. Bu uğurda daha nice canlar verecek ve bu uğurda kanlarını her an akıtmaya hazır olan bir milletle beraber olduğumuzun şuurundayız. 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ahirete intikal edenlere rahmet, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz" dedi.

Ülkemizin son dönemde sağladığı başarı ve ilerlemelerin, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini kaydeden Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Şer odakları şunu bilmelidir ki, bu millet genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle daima güçlü olmayı bilmiş ve her kötülük karşısında dimdik ayakta duran, yarına daha güçlü bakan bir millet olmuştur. Bu millet, 15 Temmuz gecesi tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek, bu ulvi amacı gerçekleştirmiştir. Bu vatanın birliği ve bütünlüğü için, eşlerini çocuklarını, kardeşlerini, babalarını, en değerli varlıklarını şehit veren aziz şehitlerimizin saygı değer ailelerine sonsuz bir minnetle şükranlarımı sunuyorum."

Davetliler, Ayyıldız'ın konuşmasının ardından, ilahiler eşliğinde yenilen yemek yedi. Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi yetkilileri, yemeğin ardından Vali Ayyıldız'a çiçek takdim etti.

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