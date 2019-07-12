İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkan Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Kılıç, Buca Metrosu’na onay alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Ayrıca 4 siyasi partinin temsilcileri 15 Temmuz’da FETÖ’nün düzenlediği darbe girişimini lanetlerken, 15 Temmuz’da ulaşımın ücretsiz olması da oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde gerçekleşti. AK Parti Grubunun talebiyle ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı video gösterimi yapıldı.

15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konak Meydanı’nda düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşların; 15 Temmuz saat 15.00’ten, 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi.

Soyer’den Erdoğan’a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun yatırım programına alınması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilmesine ilişkin, “Buca Metrosu’nun onayını almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür ediyoruz. Buca Metrosu’nun yapım süreci an itibariyle başlamıştır. Şehrimize nefes aldıracak bu projeyi el birliği ile gerçekleştireceğiz” dedi.