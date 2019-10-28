İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Sarıkaya Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında bir çocuğa ait ceset olduğunu fark edenler, jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibi, cesedin 15 yaşındaki Alaaddin Ok'a ait olduğunu belirledi.

Son olarak arkadaşıyla motosikletle gezintiye çıktığı iddia edilen Ok'un cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çevrede inceleme yapan ekip, cesedin yakınında bir domuz leşi ile domuz sürüsü izine rastladı.

