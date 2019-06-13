HABER

İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör 200 metre uçurumdan yuvarlanırken, sürücü kazada can verdi.Ödemiş’e bağlı Birgi Mahallesi’nde, Bozdağ Mahallesi yönüne giden 15 yaşındaki Mustafa Urf’un kullandığı 35 MDZ 82 plakalı traktör, Bozdağ yolu Paşa çeşmesi mevkisinde seyir halinde ilerliyordu.

İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör 200 metre uçurumdan yuvarlanırken, sürücü kazada can verdi.
Ödemiş’e bağlı Birgi Mahallesi’nde, Bozdağ Mahallesi yönüne giden 15 yaşındaki Mustafa Urf’un kullandığı 35 MDZ 82 plakalı traktör, Bozdağ yolu Paşa çeşmesi mevkisinde seyir halinde ilerliyordu. 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine acil kurtarma ekipleri (AKS), 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Urf’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlatılırken, cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Hafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralıHafif ticari araç evin çevre duvarına çarptı: 4 yaralı
Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralıMotosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.