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İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 21:34 | Son Güncelleme

İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, 29'u Suriye, 10'u Filistin uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaabdullah Burnu açıklarında sürüklenen lastik bot olduğu ihbarını alan ekipler, 31'i Suriye, 9'u Kongo, 3'ü Orta Afrika, 1'i Gambiya ve 1'i Filistin uyruklu 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki 42 Afganistan uyruklu, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında ise Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen kurtarma Sahil Güvenlik

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