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İzmir'de, 163 litre sahte şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 iş yerinde toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi.  Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı işletmelerin sahte içki üretip, müşterilerine sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir'de, 163 litre sahte şarap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 iş yerinde toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi.
Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı işletmelerin sahte içki üretip, müşterilerine sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 11 işletmeye yapılan baskında, toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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