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İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 169 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bu sabaha karşı 4 ayrı şişme botla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 169 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından Çeşme iskelesine getirildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 169 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabaha karşı 4 ayrı şişme botla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 169 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından Çeşme iskelesine getirildi. 2 şişme bot, göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınmalarının ardından batarken, diğer 2 şişme bot da Sahil Güvenlik botunun yedeğine alınarak Çeşme iskelesine getirildi.
Suriye, Filistin, Afganistan ve Somali uyruklu göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından karşılandı. Aralarında 2 aylık Suriye uyruklu Abdullah ve Nihed adlı ikiz bebeklerin de olduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için otobüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Yürüme zorluğu çeken bir göçmen, diğer göçmenlerin yardımı ile taşınarak otobüse getirilebildi.
Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 169 düzensiz göçmen yakalandı
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