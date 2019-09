İzmir'de 17 kadın otobüs şoförü işbaşı yaptı

'ERKEKLERİN YAPTIĞI HER ŞEYİ DE YAPABİLİRİZ'

Şoförlerden Döndü Eser ise, daha önce servis şoförlüğü yaptığını, eşinin de otobüs şoförü olduğunu belirtti. 11 yaşındaki kızıyla girdiği iddia üzerine otobüs şoförü olduğunu vurgulayan Eser, "Kızım bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki; 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek, yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bunu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten" diye konuştu.

Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Songül Güven de, "Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek de bana cazip geldi. Biz de yapabiliriz deyip, bu işe başladık. Yapamazsın diyenler de oldu. 'Yapan nasıl yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk. Daha da çoğalacağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı aynı, hizmet. İzmir halkına güzel bir şey sunmak istiyorsak, biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim" dedi.