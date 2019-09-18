HABER

İzmir'de 17 kadın otobüs şoförü işbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'de toplu ulaşımda 17 kadın, otobüs şoförü olarak iş başı yaptı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de toplu ulaşımda 17 kadın, otobüs şoförü olarak iş başı yaptı. Bu sayının kısa sürede 30 çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sınavları geçen 17 kadın, otobüs şoförü olarak işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 30'u aşması hedefleniyor. Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan kadınlar, şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Kadın sürücüler ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı, eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler, kadın şoförlerin performansından son derece memnun.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Şoförlerden Fatma Nihal Buruk, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evimizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran hayran bakardım. 'Ben de bir gün bu otobüslerden kullanacağım' demiştim. Bu fırsatın tanınmasıyla biz de kendimizi artık yollarda bulacağız. Tabii ki her sektörün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun yol şoförü olan eşim, hayalimi gerçekleştirebilmem için işini bıraktı."

'ERKEKLERİN YAPTIĞI HER ŞEYİ DE YAPABİLİRİZ'

Şoförlerden Döndü Eser ise, daha önce servis şoförlüğü yaptığını, eşinin de otobüs şoförü olduğunu belirtti. 11 yaşındaki kızıyla girdiği iddia üzerine otobüs şoförü olduğunu vurgulayan Eser, "Kızım bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki; 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek, yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bunu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten" diye konuştu.

Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Songül Güven de, "Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek de bana cazip geldi. Biz de yapabiliriz deyip, bu işe başladık. Yapamazsın diyenler de oldu. 'Yapan nasıl yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk. Daha da çoğalacağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı aynı, hizmet. İzmir halkına güzel bir şey sunmak istiyorsak, biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim" dedi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
SoloTürk’ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılarSoloTürk’ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar
Çamköylülerden su havzasına linyit kömürü sahası tepkisiÇamköylülerden su havzasına linyit kömürü sahası tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.