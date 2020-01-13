HABER
  4. İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.
Bir grup göçmenin lastik botla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbari üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu toplam 171 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. günündeKayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde
Atatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildiAtatürk Barajı’ndan 2019’da 3,3 milyar liralık enerji üretildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Kayıp bekçiler için arama çalışmaları 3. gününde

Mersin'de yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar

Yer: Mersin! Pis kokular yayılınca fark edildi

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT'de üst düzey atama! Resmen açıklandı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM'de korku dolu dakikalar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

TEM'de korku dolu dakikalar!

İstanbul Kağıthane’de su tankeri devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da su tankeri devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.