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İzmir'de 174 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma ekipleri, Menderes, Karaburun, Kınık ve Selçuk ilçelerinde, şüpheli 10 aracı durdurdu.

Araçlarda 108'i Suriye, 53'ü Afganistan, 8'i Filistin, 3'ü Kuveyt ve 2'si Irak uyruklu 174 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 16 şüpheli yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda bir lastik bot, motor ve pompa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 zanlıdan 3'ü, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen il jandarma komutanlığı izmir

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