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  4. İzmir’de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir’de 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

17.12.2020 19:07 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli tekne durdurularak içerisindeki 175 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

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