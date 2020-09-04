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  4. İzmir’de 179 sığınmacı, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

İzmir’de 179 sığınmacı, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince balıkçı teknesi içerisindeki 130 sığınmacı yakalanırken, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 49 sığınmacı ise kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül saat 23.45’te, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince balıkçı teknesi içerisindeki 130 sığınmacı yakalanırken, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 49 sığınmacı ise kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül saat 23.45’te, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. Durdurulan teknenin içerisindeki 130 sığınmacı ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca 4 Eylül saat 03.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 sığınmacı ise kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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