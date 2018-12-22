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İzmir'de 18 'torbacı' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 18 Aralık sabahı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda, 'torbacı' diye bilinen 16 kişi gözaltına alındı. Sonraki günlerde devam eden operasyonda 3 zanlı daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i serbest bırakılırken, diğer 18 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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