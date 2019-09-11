HABER

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 181 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de Eğri Liman açıklarında mobil radar tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Lastik botu durduran ekip, 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Dikili ilçesinin Güvercinlik Adası açıklarında da Afganistan uyruklu 48, Madra Çayı açıklarında ise Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında da düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki 34 Suriye, 9 Orta Afrika, 4 Mısır, 3 Filistin, 2 Nijerya ve 1 Somali uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu
Kırkpınar Eski Ağası serbest bırakıldıKırkpınar Eski Ağası serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Eylül Şans Topu sonuçları!

Şans Topu'nda kazandıran rakamlar belli oldu!

11 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

11 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı

John Bolton'ın görevden alınmasında 'İran' iddiası

ABD bunu konuşuyor! Trump'a karşı çıkınca...

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.