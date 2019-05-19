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İzmir’de 19 Mayıs’ta 100. yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da adım attığı Samsun’da milli mücadelenin ilk meşalesini yakışının 100’üncü yıl dönümü İzmir’de de coşkuyla kutlandı.İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da adım attığı Samsun’da milli mücadelenin ilk meşalesini yakışının 100’üncü yıl dönümü İzmir’de de coşkuyla kutlandı.
İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. İlde kutlamaların adresi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı oldu. Saat 08.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Törende öğrencilere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 19 Mayıs’ın milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele olduğunu belirterek, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus talihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan, yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bugün bu tarihi bilinçle özgüven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak, güçlü geçmişiyle parlak geleceğini harmanlayarak yükselmeye devam edecektir" dedi.
Konuşmanın ardından kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. ’Anadan Ataya Bisiklet Turu’na katılan sporcular ise, Vali Erol Ayyıldız’a Türk bayrağınu teslim etti. ’Adım Adım Anadolu’ gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Büyük ilgiyle izlenen törenin bitmesinden sonra alanda İzmir Marşı çalındı.
Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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