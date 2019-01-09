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İzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 2018 yılında çıkan orman yangınlarda 296 hektarlık alanın yandığı, 1926 hektar alanın ise ağaçlandırıldığı bildirildi.

İzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2018 yılında çıkan orman yangınlarda 296 hektarlık alanın yandığı, 1926 hektar alanın ise ağaçlandırıldığı bildirildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir'de geçen yıl çıkan yangınlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, toplam 470 bin hektar orman alanına sahip olan İzmir’de 2018 yılında toplam 167 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 296 hektar orman zarar gördü. Buna karşılık geçen yıl yapılan çalışmalarla, yanan alanlarla birlikte İzmir’de toplam 1926 hektarlık orman alanı ağaçlandırıldı.
İzmir ve Manisa ormanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesinden sorumlu olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, geçen aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi için de 2018 yılında gelir getirici tür ağaçlandırması yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, toplam 38 köye badem, zeytin, ceviz, dut, fıstıkçamı, kestane, ahlat, iğde ve alıç gibi türlerde 440 hektarlık alana 81 bin 500 fidan dikti.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldıİzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldıİzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldıİzmir'de 1926 hektar alan ağaçlandırıldı

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