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İzmir'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

İzmir'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesinde de sahil güvenlik botu hareket halindeki lastik botu durdurdu. Botun içindeki 28 Filistin, 12 Suriye, 5 Somali ile Yemen ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Selçuk ilçesi Pamucak açıklarında ise sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, buradaki 49 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu 58 göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde de lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde ise lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce müdahale edilerek gözetim altında alındı.

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düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Yakalama

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