İzmir’de 196 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Urla, Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 196 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri gece saat 02.37’de İzmir’in Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 28 Irak, 12 Suriye, 9 Eritre, 8 Somali, 7 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 68 düzensiz yakalandı. Aynı gün saat 02.45’te de Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme’nin Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde göçmen grubu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 35 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 08.40’da Dikili ilçesi Denizköy açıklarında durdurulan lastik botta 49 Suriye ve 1 Filistinli, saat 11.00’de ise Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 30 Suriye ve 9 Filistin uyruklu göçmenleri yakaladı. Yakalanan 196 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



