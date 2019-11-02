HABER

İzmir'de 198 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 198 kaçak göçmen yakalandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 198 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan kontrollerde, perşembe günü saat 03.20 ve 07.40'ta, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlarda 66'sı Suriye ve 31'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 97 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 19'u kadın ve 48 çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik helikopteriyle aynı gün saat 07.00'de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 15'i erkek, 9'u kadın ve 31'i çocuk 55 göçmen yakalandı.
Yine aynı gün Urla'da kaçak geçiş yapıldığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Sahil Güvenlik ekibi, saat 23.36'da, Teke Burnu açıklarında lastik botta 22'si Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 6'sı Senegal, 4'ü Gambiya, 3'ü Gine, 2'si Mali, 1'i Angola ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere 46 göçmen yakaladı. 32'si erkek, 10'u kadın ve 4'ü çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
4 ayrı ilçede yakalanan toplam 198 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründüKar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü
(Özel) Ekmekleri ateşten çıkıyor(Özel) Ekmekleri ateşten çıkıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Son depremler! Kayseri'de deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.