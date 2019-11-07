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İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 06:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 2 alüminyum imalathanesinde üretim esnasında yangın çıktı.

İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi 6106 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 alüminyum imalathanesinde çalışan 3 işçi, gece vardiyasında üretim yaptıkları esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı atelyöde yangın çıktı.

Çıkan yangın bitişikteki diğer imalathaneye de sıçradı. Alevlerin arasında kalan işçiler kendilerini dışarıya atarak durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 3 itfaiye aracı bir 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bazı işçilerin dumandan etkilendiği gözlemlendi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince imalathanelerde soğutma çalışması devam ederken, yangının kesin çıkış nedeniyle alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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