İzmir'de, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanlık alana ekili halde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakeçili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu elde etmek üzere Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede drone ile havadan denetim yapan ekipler, ekili alanı tespit etti. Boyları yaklaşık 50 santim ile 2 metre arasında değişen 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, ekimi yapan kişi ya da kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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