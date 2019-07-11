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İzmir'de, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanlık alana ekili halde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanlık alana ekili halde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakeçili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu elde etmek üzere Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede drone ile havadan denetim yapan ekipler, ekili alanı tespit etti. Boyları yaklaşık 50 santim ile 2 metre arasında değişen 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, ekimi yapan kişi ya da kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

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