İzmir'de 2 bin öğrenci adına fidan dikildi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Fidanlar, fidanlarla büyüyor' ağaçlandırma iş birliği protokolü kapsamında İzmir'de 2 bin öğrenci adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ankara'da düzenlenen ağaç dikim törenine katılan ve buradan video konferansla İzmir'e canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar, fidanlar ile büyüyecek" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki ağaç varlığını artırmak için önemli bir projeye imza attı. Bakanlıklarca, 'Fidanlar, fidanlarla büyüyor' ağaçlandırma iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye'de tüm illerde eş zamanlı olarak ağaç dikimi gerçekleştirildi. İzmir'de de Bornova'nın dağlık kesimlerinde, ilk etapta 2 bin öğrenci adına fidan dikildi. Fidan dikim törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özkan ve çok sayıda davetli ile adına fidan dikimi yapılan öğrenciler katıldı. Tören, öğrencilerin halk oyunları ile başladı. CUMHURBAŞKANI, VİDEO KONFERANSLA BAĞLANDI Ankara'da düzenlenen ağaç dikim törenine katılan ve buradan video konferansla İzmir'e canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar, fidanlar ile büyüyecek. Buna inanıyorum. Bu gördüğünüz topraklar yemyeşil hale gelecek" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da "Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte 122 hektarlık alanda fidanları toprakla buluşturacağız" diye konuştu. 'DOĞADAN UZAK KALMAK, İNSANIN TABİATINA AYKIRI' Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, topraktan ve yeşilden uzak kalan insanların aslından uzak kalacağını savundu. Sanayi alanlarının yanı sıra insanların yaşayabileceği çevrenin olmasının da önemine değinen Yahşi, "Yaşanacak bir çevre olmazsa yaşayacak bir hayatta olmaz. Medeniyetimizi toprağa borçluyken, bunu unutup medeniyet adına toprakla bağımızı kopardık. Çok geç olmadan, çevreye duyarsız bir varlık haline gelmeden onunla uyum içerisinde yaşayan bir toplum haline dönüşmeliyiz. Ağaç sevgisi tartışmasız çok özel bir yere sahip. 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diyor peygamberimiz. Doğadan uzak kalmak, beton yığınlarına mahkum bırakılmak insanın tabiatına aykırı. Günümüzün neşesi ve umudu, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak en önemli amaçlarımızdan biri bu. Bizlerin bu azmini çocuklarımızın boşa çıkarmayacak" dedi. Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da İzmir'de 461 bin öğrenci için fidan dikeceklerini söyledi. Kurak alanları yeşillendireceklerini ifade eden Erol, "Burası orman haline gelecek. İzmir'de bugüne kadar diktiğimiz fidanların miktarı 200 bine ulaştı. Her yıl bu sayısı çoğaltmak için çaba sarf ediyoruz. Bu şekilde İzmir'in bereketli topraklarına bereket katıyoruz" diye konuştu. Tören, öğrencilerin fidanları dikmesi ile son buldu.

