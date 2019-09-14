İzmir’de 2 ilçede orman yangını

İzmir’in Menemen ve Urla ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı. Urla’daki yangın kontrol altına alınırken, Menemen’de ise yangının büyümesi durduruldu.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesindeki makilik bölgede ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip, yangının büyümesini önledi. Bölgede yangın büyüme riskinin kalmadığını belirten yetkililer, alevlere müdahalenin ise devam ettiğini açıkladı.

Eşyalarını bıraktı, bayrağı kurtardı

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan mahalle sakinlerinin iddialarına göre, 2 aracın bölgeden hızla uzaklaştığı sırada yangınların çıktığı ifade edildi. Yangının bölgede bulunan evlere sıçrama olasılığına karşın, ekipler bölgede önlem alırken bir vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını alarak olası bir yangından kurtardı.