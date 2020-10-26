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İzmir’de 2. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 23:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi’nde iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi.

İzmir’de 2. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi’nde iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Odunkıran (2) isimli çocuk oyun oynarken ailesinden gizli balkona çıktı. Küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İzmir’de 2. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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