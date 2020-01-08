HABER
  4. İzmir'de 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İnönü Caddesi'nde 2 Ocak'ta kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri farklı tarihlerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışma yaşandığı öğrenildi.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ocak'ta, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdularEngellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda gıda laboratuarı açıldıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda gıda laboratuarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü Cadde gözaltı izmir Karabağlar polis Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

15 bin kişilik kontenjan boş kaldı!

Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Esme Erat etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.