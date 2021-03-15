İzmir’de 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Balçova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve iki kişinin ağır yaralandığı kaza, trafik izleme kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı birbirine bağlayan İskele Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre çevreyolundan hızlı bir şekilde seyir halinde olan 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına çarptı daha sonra ise sahil bandına uçarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta bulunan Murat D. (43) ve oğlu Ahmet D.’yi (18) sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen baba-oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, trafik izleme kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otoyoldan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsünün hızla kavşağa çıktığı, trafik lambalarına çarptığı ve savrulduğu anlar görüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

