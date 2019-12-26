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  4. İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununda 4 zanlı yakalandı

İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununda 4 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

Polis, şüphelilerin ikametine yakın toprağa gömülü vaziyette biri kurusıkı 2 tabanca ve 34 bilezik buldu - Akraba oldukları öğrenilen biri kadın 4 zanlının ilk ifadesinde soygunu paraya ihtiyaçları olduğu için gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi

İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununda 4 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyup 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gediz Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda önceki gün iş yeri sahibi ve onun yakınını yaraladıktan sonra kaçan maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçış istikametindeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, zanlıların olay yerine yakın bir noktadan araca bindikleri belirledi.

Polis, soygun ve yaralama sonrası bölgede birçok noktada kontrol noktası oluşturdu ve araçları inceledi. Şüphelilerin bindiği aracı tespit eden polis, zanlıların kimlik bilgilerine ulaştı.

Bunun üzerine 4 kişinin adresine operasyon başlatıldı. Soygun ve yaralama eylemini gerçekleştiren ve akraba oldukları öğrenilen R.A, B.A. ve H.A. ile olaydan sonra aracı kullanan H.A. ikametlerinde gözaltına alındı.

- 34 altın bileziği toprağa gömmüşler

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette biri kurusıkı 2 tabanca ile 34 altın bilezik bulundu.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlıların ilk ifadesinde soygunu, paraya ihtiyaçları olduğu için yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde 24 Aralık 2019'da, bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Ufuk Atçı ile yakında iş yeri bulunan akrabası Filiz Taş'ı tabancayla yaraladıktan sonra altınları alıp kaçmıştı.

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