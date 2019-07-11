İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çadpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ovakent - Ödemiş Karayolu'nda meydana geldi. Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Çoban (25) yönetimindeki 35 NT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem Oryaşın (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki aracın sürücüleri Ferhat Çoban ve Ekrem Oryaşın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oyaşın'ın kullandığı araçtaki eşi Nedime Oryaşın (70) ise ağır yaralandı. Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hurda yığınına dönüşen otomobiller ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla birbirinden ayrıldı. Araçların çekilmesitrafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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