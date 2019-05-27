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İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Cevdet ŞEN/BERGAMA, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarından Bergama İvrindi Karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İvrindi Bergama karayolunda Bergama istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Halil Atasever (33) yönetimindeki 35 ACD 930 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özdil (58) yönetimindeki ait 35 AE 4193 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 2 otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, İbrahim Halil Atasever, Arif Eser (50), Fahriye Eser (3), Mustafa Özdil (58), Mehmet Ali Özdil (79), Reşat Saçkesen (39) ve Ömer Atasever (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza hakkında soruşturma başlattı.

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