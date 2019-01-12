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İzmir'de 200 kilogram daha skunk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyünde, 1 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de bulunduğu 17 şüphelinin sorguları sürüyor.

İzmir'de 200 kilogram daha skunk ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyünde, 1 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de bulunduğu 17 şüphelinin sorguları sürüyor. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Foça'daki bir depoda, 200 kilo daha skunk ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba günü sabah saatlerinde Aliağa'daki bir tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili ilk etapta Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkıp soruşturmayı genişleten ekipler, dün sabah saatlerinde bir dizi operasyon daha gerçekleştirdi. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemler sürerken, sonradan gözaltına alınanların verdiği ifadeler doğrultusunda, gece saatlerinde de Foça'daki bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda 200 kilo daha skunk ele geçirilirken, depoda kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

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