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İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 07:05 | Son Güncelleme

İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 Somali, 7 Suriye ve 4 Irak uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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