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İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ağustos'ta ormanlık alana kaçan şüpheli bir aracı durdurdu. Aramada deniz yolu ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücü ile ekiplerden kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Doğanbey Jandarma Karakoluna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Yasa Dışı

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