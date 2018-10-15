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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili şoför Mustafa Yılmaz dahil 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili şoför Mustafa Yılmaz dahil 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Kazada yaralanan ve tedavileri sürdürülen 9 çocukla ilgili hem İl Göç İdaresi hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Anne- babaları kazada can veren çocukların, yakınlarının ortaya çıkmaması durumunda 'refakatsiz çocuk' olarak değerlendirilip, korumaya alınacağı ve yurtlara yerleştirileceği açıklandı.
Gaziemir ilçesinde, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, dün Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, aralarında çocuklar, bebekler ve halime kadının da olduğu 22 kişi hayatını kaybederken, 9'u çocuk 13 kişi de yaralandı. Kazadan hemen sonra yola çıkıp, sürücüsünü durdurduğu araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz hakkında, bugün gözaltı işlemi uygulandı. Araştırmalarını sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 suçtan kaydı bulunan sürücünün cep telefonundan son görüştüğü kişilere yönelik çalışma yapıp, bağlantıda olduğu insan tacirlerinin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerden 2'si Suriyeli, 2'si Türk 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunan 22 cesedin kimlere ait olduğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, DNA örnekleri alındığı, bu incelemeler tamamlandıktan sonra yakınlarının çıkması durumunda onlara teslim edileceği, aksi halde kimsesizler mezarlığında defnedileceği belirtildi.
ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILDI
Öte yandan kazada yaralanan ve hastanede tedavileri sürdürülen 9 çocukla ilgili hem İl Göç İdaresi hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Anne- babaları kazada can veren çocukların, yakınlarının ortaya çıkmaması durumunda 'refakatsiz çocuk' olarak değerlendirilip, korumaya alınacağı ve yurtlara yerleştirileceği açıklandı. Yetkililer, yurtlarda bakımları yapılacak çocukların yakınlarının çıkması durumunda ise onlara teslim edileceğini söyledi.

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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (2) - Yenidenİzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (2) - Yeniden

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