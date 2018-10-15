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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

KAMYON ŞOFÖRÜ TRAFİK CANAVARI ÇIKTI İzmir'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yola çıkıp, durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TRAFİK CANAVARI ÇIKTI

İzmir'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yola çıkıp, durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Sürücü Mustafa Yılmaz'ın son 10 ay içerisinde 20'nin üzerinde trafik cezası yediği belirlendi. Cezalar arasında alkollü halde araç kullanmanın da bulunduğu ifade edildi. Bu arada, sürücünün İzmir'de oturduğu, insan tacirleriyle yaptığı anlaşma sonrasında göçmenleri almak üzere Aydın'ın Söke ilçesine gittiği de saptandı. Gözaltındaki zanlıların vereceği yeni bilgilerle gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

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