İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (4)

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

İzmir'de umut yolculuğuna çıkan kaçaklardan 22'sinin hayatını kaybettiği 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazada 10 yaralının tedavi altında bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Başhekimi Prof Dr. Aynur Akay, açıklama yaptı. Prof. Dr. Akay, "Çocuklardan ikisinin yetişkinlerden de birisinin durumu kritik. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Yaralıların tamamı Iraklı ve 5'i kardeş, bu arada bir de 20 haftalık hamile olan yaralımız var. Onun da kadın doğum servisinde takibi yapılıyor. Aslında doğum süreci başladı ancak karaciğer ve dalağı hasar gördüğü için doğumu yapamadık. Bebeğin de dünyaya gelmesi durumunda yaşama umudu çok az" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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