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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU İzmir'de umut yolculuğuna çıkan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 5'ten 7'ye çıktı.

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU
İzmir'de umut yolculuğuna çıkan göçmenlerden 22'sinin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 5'ten 7'ye çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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