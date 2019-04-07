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İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 06:30 | Son Güncelleme

İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, yasa dışı bahis, göçmen kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçunu işleyenlerin yakalanması için eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı.

Yapılan kontrollerde Dikili'de 23 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Yaklaşık 540 personelin katıldığı uygulamada 12 bin 465 kişi ve 2 bin 14 araç kontrol edildi, toplam 17 bin 854 lira idari para cezası kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili göçmen Jandarma

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