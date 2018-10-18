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İzmir'de 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:13 | Son Güncelleme

İzmir'de 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kaza

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