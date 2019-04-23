İzmir’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de coşku ile kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören alanına bisiklet ile gelirken, çocukların gösterileri görsel bir şölen sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’deki kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törende ilk olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programına geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise tören alanına bisikletiyle geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Öğrencilerin birbirinden renkli gösteri ile görsel bir şölen sundu.

"Çocuklara armağan edilen tek bayram"

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Aziz milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yılına vasıl olmanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir" dedi.