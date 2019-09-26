HABER

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 00:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 237 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Salı günü saat 03.50, 04.20 ve 20.38’de, Dikili’nin Bademli açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi.

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 237 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salı günü saat 03.50, 04.20 ve 20.38’de, Dikili’nin Bademli açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 128 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 06.38’de, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Çeşme’nin Dalyan açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Salı günü saat 22.30’da, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 237 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandıKontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandı
Gaziosmanpaşa’da iki araç çarpıştı: 3 yaralıGaziosmanpaşa’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

Trump'ın işi bu kez zor! O kayıtlar yayınlandı

Trump'ın işi bu kez zor! O kayıtlar yayınlandı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.