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İzmir’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 08:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evinde rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evinde rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, sabaha karşı Nergiz Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı binanın giriş katında ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Berat Polatoğlu (24), evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fenalık geçirdi. Durumunu gören ailesi olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince genç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Polatoğlu, kurtarılamadı.
Öte yandan, ikamete gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, gencin şüpheli ölümü üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

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