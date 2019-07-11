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İzmir'de 241 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 241 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ildır Mahallesi Gerence koyu ve Kiraz Burnu mevkilerinde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları kontrolde çalıların arasında saklanan 210 düzensiz göçmeni yakalandı.

Bu grubun haricinde botla denize açıldığı tespit edilen 31 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurularak gözetim altına alındı.

Öte yandan geçişi organize ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, şüpheliler M.G. (45), B.Y. (27), H.K. (51), İ.Ç. (29) ve F.T. (45) yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen organizatör Yasa Dışı

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