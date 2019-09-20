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İzmir'de 243 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

İzmir'de 243 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 243 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili, Çeşme, Foça, Karaburun, Bergama, Aliağa ve Menderes ilçelerinde durdurulan 10 araçta 243 düzensiz göçmen yakaladı. Araçlarda 5 bot, 2 bot motoru ve 2 bot şişirme aparatı ele geçirildi.

Kaçak geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerini ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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