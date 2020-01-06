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  4. İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mehmet Ali Susam'ın (39) geçen yıl 19 Ekim'de gece yarısı Derebaşı Mahallesi'ndeki kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

Daha önce ifadesine başvurulan mahalle sakini E.D. (37) yeniden gözaltına alındı. E.D'nin ifadesinde cinayetin faili olduğu suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Derebaşı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'da gece yarısı arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edilmiş, ağır yaralanan Susam Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Derebaşı Mehmet Ali Susam Tire

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