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İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 01:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, Ilıca Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.

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