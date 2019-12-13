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İzmir’de 252 parça tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen toplam 252 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki ilçedeki adreslerde bir ev içinde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir’de 252 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen toplam 252 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki ilçedeki adreslerde bir ev içinde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu.
Olayla ilgili H.A.A. ve K.M. isimli iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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